«Адаптация к весне»: врач объяснила причину бессонницы в марте

05 марта 2026, 16:52

Врач Молостова: в марте люди часто плохо спят из-за адаптации к весне

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В марте многие люди начинают испытывать проблемы со сном из-за адаптации организма к смене времен года на лето. Об этом рассказала врач, клинический фармаколог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова.





Она пояснила, что после зимы биологические часы организма перестраиваются, из-за чего могут появиться временные трудности со сном. Зимой, по словам эксперта, световых часов меньше, поэтому часто бывает состояние постоянной сонливости и апатии.





«При наступлении весны длительность светового дня увеличивается, что может привести к смещению биологических часов. Нарушения сна в конце зимы — это не миф, а физиологическая реальность, связанная с гормональной перестройкой организма из-за недостатка света», — пояснила Молостова «Газете.Ru».