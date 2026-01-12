«Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино»: Кинокритик назвал самую удачную премьеру 2026 года

12 января 2026, 11:48

Кинокритик Шнейдеров: «Буратино», «Чебурашка 2», «Простоквашино» воюют за рубли зрителей

Фото: iStock/igoriss

1 января 2026 года в российский кинопрокат вышли сразу три масштабных фильма-сказки: «Буратино», «Простоквашино» и вторая часть «Чебурашки». Длинные новогодние каникулы позволили премьерам собрать многомиллионные кассовые сборы.







Кинокритик, киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров в беседе с «Радио 1» заявил, что среди кинопремьер «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино» самой неудачной считается третья.





«На мой взгляд, самый неудачный — это «Простоквашино», самый удачный — «Буратино», а «Чебурашка 2» — это повторение пройденного», — высказался он.

«Самое печальное, что дальше мы год будем сидеть без блокбастеров. Больше половины сборов сделают фильмы, выходящие в Новый год. Так не должно быть. Кино должно выходить равномерно в течение года. Эти кинопремьеры на длинных каникулах наступали друг к другу на хвост, воюя за рубли зрителей», — сказал Шнейдеров.

«Это все уже опробовано, результат уже есть, поэтому существуют эти бесконечные «холопы», «пятницы 13» и прочее. Это обкатано не только в России, но и на Западе, однако там не претендуют на мега-блокбастеры», — поделился кинокритик.