Два тюремных срока, измены и подлянка от Никиты Михалкова: каким был основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн?
Марк Рудинштейн — яркая фигура в мире российского кино. Он не только запомнился зрителям своими ролями, но и проявил себя как талантливый организатор. Именно Марк Григорьевич основал знаменитый кинофестиваль «Кинотавр», который стал настоящим событием в кинематографической жизни страны. О творческом пути, личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Марка РудинштейнаМарк Рудинштейн появился на свет 7 апреля 1946 года в Одессе в еврейской семье. Его родители – Тауба Исааковна и Карсыль Григорьевич, которого называли Костей. После образования Израиля отец взял соответствующее имя, и так мальчик стал Израилевичем. В семье росло трое детей: он был самым младшим среди двух старших братьев.
Папа работал управляющим в магазине «Военная книга». В юности школьник дружил с хулиганами и однажды попал в тюрьму за драку с ножом. Выйдя по УДО, он в 15 лет уехал от родителей в Николаев и устроился на судостроительный завод. В 1967 году его призвали в Советскую армию. В то время Израиль воевал с Египтом, и с еврейским отчеством ему было непросто служить. Чтобы избежать проблем, он выдал себя за Григорьевича — по имени деда. После армии Марк перебрался в Москву, где поступил на актерско-режиссерский факультет Щукинского училища к Марианне Тер-Захаровой. Отучился там 3,5 года, но из-за эмиграции братьев в Израиль его отчислили по политическим причинам.
КарьераВ молодости Марк Рудинштейн начал свою карьеру в качестве руководителя ДК в Подольске, а затем стал директором эстрадных программ. В середине 80-х его осудили за взятки, он получил шесть лет тюрьмы. Однако провел там всего 11 месяцев, так как его оправдали. После освобождения снова занялся организацией концертов, а затем переключился на кинодистрибуцию. Его первым успешным проектом стала покупка прав на фильм «Интердевочка», который стал культовым в эпоху перестройки и принес ему $64 миллиона. Не менее удачным оказался прокат «Супермена», который добавил еще $13 миллионов к его доходу. Как говорил сам Марк, в тот момент он был «богаче Березовского».
В 1987 году организовал первый рок-фестиваль в СССР. Это мероприятие вызвало большой скандал, и мужчина потерял должность директора городского парка в Подольске. В 1991 году основал «Кинотавр», который до сих пор считается главным событием российского кино. Рудинштейн привозил на него таких звезд, как Жан-Клод Ван Дамм и Сьюзан Сарандон, не скрывая, что платил им за участие. Одной из самых громких историй стала ситуация с Жераром Депардье, который попал в неприятности на фестивале. Артиста нашли с окровавленной головой в туалете.
В 2006 году Марк решил продать права на проведение и задумал организовать аналогичное мероприятие в Санкт-Петербурге. Валентина Матвиенко поддержала его идею. Он потратил $2,5 миллиона собственных средств на подготовку «Золотого ангела», включая экспертизы и коммуникации. Но фестиваль так и не состоялся. Никита Михалков уговорил одного из спонсоров не оплачивать декорации, которые заказали во Франции для Дворцовой площади. Марк узнал об этом всего за неделю до события. Срыв планов и финансовые потери оказали на него значительное влияние, он заболел.
Актерская карьера РудинштейнаМарк Израилевич был не только талантливым организатором, но и замечательным актером. Его первая небольшая роль появилась в 1992 году в фильме «Короткое дыхание любви», который он сам продюсировал. В 2000-х мужчина начал активно сниматься. Позже его наградили премией «Золотой носорог». Но особенно он гордился образом Михаила Кутузова, который создал в драме Алексея Пивоварова* «1812-й. Отечественная. Великая».
Личная жизньО личной жизни Марка Григорьевича известно немного. У продюсера было три брака. В первом у него родилась дочь Наталья, но спустя 16 лет семья распалась. Супруга не выдержала трудностей в карьере мужа и его измен. Второй брак с Лилией продлился столько же. В это время мужчину настигла популярность, но отношения закончились из-за его увлечения другой женщиной. Третьей спутницей стала Наталья, с которой он познакомился на фестивале «Кинотавр». Она была на 34 года младше. Официального брака не состоялось, но пара мечтала о детях.
Книга РудинштейнаВ 2010 году Рудинштейн решил попробовать себя в роли писателя и выпустил мемуары, которые произвели настоящий фурор. В своей книге он открыл завесу над тем, что происходит в российском кинематографе. После ее выхода кинокритика часто стали приглашать на ток-шоу для обсуждений. Один из выпусков программы Андрея Малахова «Пусть говорят», где обсуждали его книгу «Убить звезду», даже не вышел в эфир. В литературном труде содержались главы, в которых автор нелицеприятно отзывался об актерах Александре Абдулове, Филиппе Янковском, Леониде Ярмольнике.
Смерть Марка РудинштейнаВ 2021 году актер отметил свое 75-летие, но, к сожалению, отпраздновал его в больнице. У Марка Григорьевича были серьезные проблемы со здоровьем — диабет и рак. В сентябре ему сделали операцию по установке стентов для расширения сосудов сердца.
Спустя два месяца его госпитализировали с инфарктом миокарда, и он оказался в реанимации. К тому же, Рудинштейн перенес инсульт, после которого перестал реагировать на окружающее. 5 декабря 2021 года Марк Рудинштейн скончался. Причиной смерти стали последствия инсульта.