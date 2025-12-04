04 декабря 2025, 15:58

Марк Рудинштейн (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Марк Рудинштейн — яркая фигура в мире российского кино. Он не только запомнился зрителям своими ролями, но и проявил себя как талантливый организатор. Именно Марк Григорьевич основал знаменитый кинофестиваль «Кинотавр», который стал настоящим событием в кинематографической жизни страны. О творческом пути, личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Марка Рудинштейна Карьера Актерская карьера Рудинштейна Личная жизнь Книга Рудинштейна Смерть Марка Рудинштейна

Детство и юность Марка Рудинштейна

Марк Рудинштейн (Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов)



Карьера

Актерская карьера Рудинштейна

Личная жизнь

Марк Рудинштейн с супругой Натальей и сыном

(Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов)



Книга Рудинштейна

Смерть Марка Рудинштейна