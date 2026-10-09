«Бьёт — значит любит»: Россиянам рассказали, как разорвать цепочку насилия, которая передаётся из поколения в поколение

09 октября 2026, 17:01

Психолог Ланг: многое из того, что называют абьюзом, считается нормой

Фото: iStock/Srdjanns74

Фраза «бьёт — значит любит» воспитала не одно поколение. Почему деструктивные модели поведения передаются по наследству, где проходит точка невозврата и что делать, если рядом — зависимый и агрессивный человек?





Психолог Сергей Ланг и психиатр-нарколог Сергей Золотилов в беседе с «Радио 1» заявили, что «бьёт — значит любит» — запрограммированная модель, и многое из того, что называют абьюзом, до сих пор считается нормой.





«Здоровые отношения не появляются сами. Если мы сидим и ждём: сейчас человек исправится, я его переделаю — это уже нездоровая ситуация. Один партнёр будет иметь власть над другим», — предупредил он.

«Бывает, что создается непрерывная цепочка. Первое — нарастание напряжения, когда человек начинает искать повод для ссоры. Второе — взрыв эмоциональный, когда человек выпивает и разрушает всё вокруг. Потом наступает медовый месяц, когда человек просит прощения, ходит в церковь, подлизывается. И потом фаза затишья, но она недолго идёт. Потому что больная психика и больной мозг на фоне химической зависимости требуют нового употребления. Человек может обещать, но сам себе не верит», — объяснил Золотилов.

«Социальные сети являются некой ширмой. Те женщины, которые восхищались семьёй Самойловых и Джигана, сейчас поняли, что кроется за этой картинкой. Если пара ещё без детей — уйти легче. Если ребёнок уже родился, стоит побороться, но только если оба партнёра понимают проблему и приходят к специалисту вместе. Когда один отрицает проблему — спасать нужно себя», — завершили собеседники.