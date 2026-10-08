Психолог нашла странности в поведении Оксаны Самойловой

08 октября 2026, 20:42

Психолог Зингман обратила внимание на противоречия в словах Самойловой о Джигане

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Психолог Алиса Зингман решила сопоставить недавнее интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак с ее более ранними высказываниями о муже Денисе Устименко, известном как Джиган. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Специалист обратила внимание на слова Оксаны, которые прозвучали в шоу Басты. Выпуск снимали всего через несколько дней после стрельбы, поэтому Зингман особенно заинтересовала реакция Самойловой и то, как в тот момент она описывала отношения с супругом.



Тогда Оксана говорила о Джигане исключительно как о сильном мужчине, который способен защитить свою семью. По ее словам, рядом с ним она всегда могла чувствовать себя спокойно и находиться в безопасности.





«У Дениса классное мужское качество, он отстоит и защитит свою семью, несмотря ни на какие угрозы. Ты чувствуешь себя в безопасности всегда», — рассказала Оксана.