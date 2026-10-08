Психолог нашла странности в поведении Оксаны Самойловой
Психолог Зингман обратила внимание на противоречия в словах Самойловой о Джигане
Психолог Алиса Зингман решила сопоставить недавнее интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак с ее более ранними высказываниями о муже Денисе Устименко, известном как Джиган. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Специалист обратила внимание на слова Оксаны, которые прозвучали в шоу Басты. Выпуск снимали всего через несколько дней после стрельбы, поэтому Зингман особенно заинтересовала реакция Самойловой и то, как в тот момент она описывала отношения с супругом.
Тогда Оксана говорила о Джигане исключительно как о сильном мужчине, который способен защитить свою семью. По ее словам, рядом с ним она всегда могла чувствовать себя спокойно и находиться в безопасности.
«У Дениса классное мужское качество, он отстоит и защитит свою семью, несмотря ни на какие угрозы. Ты чувствуешь себя в безопасности всегда», — рассказала Оксана.Однако в недавнем интервью Собчак Самойлова, по мнению психолога, продемонстрировала уже несколько иной взгляд на происходящее в семье. Зингман сопоставила две версии и обнаружила в поведении и высказываниях Оксаны странности, на которые стоит обратить внимание.
Теперь специалист предлагает посмотреть на историю пары через призму этих противоречий. Особенно интересно, что одно из высказываний Самойловой прозвучало практически сразу после стрессовой ситуации, когда эмоции еще могли быть особенно сильными.