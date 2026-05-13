«Бюджетно, но эффективно»: Нутрициолог дала алгоритм действий для качественного похудения в домашних условиях

13 мая 2026, 11:40

Нутрициолог Писарева: можно похудеть без генетических тестов и дорогих анализов

Индивидуальный подход к питанию звучит как панацея, но есть один нюанс: он стоит как подержанный автомобиль. Генетические тесты, микробиома, гормональные панели — необходимый минимум для составления плана может превысить доход среднего россиянина.





Нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «Радио 1» заявила, что для большинства россиян этот тренд пока остается недосягаемым. И причина не в силе воли, а в цене.





«К нам это всё пришло, и пока это не всем доступно из-за дороговизны анализов. Не каждый человек может себе это позволить. Генетический тест — достаточно дорогой анализ. Он может стоить и 50 000, и 60 000 рублей в зависимости от количества генотипов. Микробиома — не меньше 30 000 рублей. Биохимия, общий анализ крови, гормоны, липидный профиль, витамины, минералы — это вообще может растянуться до 50 000 рублей и даже выше», — рассказала эксперт.

«Самое простое — есть цельные продукты. Убрать колбасы, сосиски, непонятные чипсы», — пояснила она.

Следить за балансом тарелки: в каждый приём пищи — белок и клетчатка. Это даёт сытость и питает наш микробиом;

Тщательно жевать;

«Очень часто мы едим на ходу, быстро. Пища не успевает усвоиться, перевариться, попадает мёртвым грузом. Пережёвывать надо 33 раза. Это тяжело, но хотя бы 15», — уточнила нутрициолог.