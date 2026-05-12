«Калорийность снижена, а человек не худеет»: Нутрициолог назвала три условия, от которых зависит здоровое похудение

12 мая 2026, 18:09

Нутрициолог Писарева: похудение зависит от крови, генетики, микробиома кишечника

Мы привыкли считать, что здоровое питание — это универсальные истины: меньше жирного, больше овощей, ограничить калории. Но почему тогда один на гречке худеет, а другой — набирает вес? И почему грейпфрут, который всем советуют диетологи, для кого-то оказывается врагом?





Нутрициолог и диетолог Ирина Писарева в беседе с «Радио 1» объяснила, что эра диет закончилась, но проблемы с ожирением и пищеварением продолжают набирать обороты. По её словам, проблема давно не в недостатке информации, а в её обезличенности.





«Раньше было так: одна диета на всех — 1500, 1600, 1700 калорий, и все её соблюдали. Но с течением времени получилось, что кому-то это подходит, а кому-то нет. Калорийность вроде бы снижена, а человек не худеет. Что такое? А это индивидуальные особенности», — сказала она.

«Три кита, на которых стоит персонализированное питание: разное биохимическое состояние (анализы крови), разная генетика и разный микробиом кишечника. Все это следует учитывать, чтобы план питания сработал», — объяснила Писарева.

«Этим себя оправдывают. Генетика — это всего лишь 20%. Если есть генетическая поломка, это не говорит о том, что ты будешь полным. Всё основное — это образ жизни и питание», — резюмировала собеседница.