«Сравнимо с десертом»: Нутрициолог рассказала о пугающем количестве сахара в любимых соусах

05 мая 2026, 15:26

Нутрициолог Панова: соусы по количеству сахара приравниваются к десертам

Мы привыкли думать, что главный враг фигуры — это жирный стейк или жареная картошка. Но нутрициологи бьют тревогу: настоящая угроза кроется в красочных бутылочках на дверце холодильника. Соусы не просто добавляют калорий — они буквально взламывают наш механизм насыщения.





Нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Радио 1» объяснила, что жиры и сахар, содержащиеся в популярных соусах, буквально «отключают» рецепторы насыщения.





«Мозг не получает сигнал «стоп», и вы можете съесть порцию в два-три раза больше обычной. Особенно опасны готовые соусы из магазина. В майонезе производители используют дешевые растительные масла и стабилизаторы, а в кетчупе количество сахара зачастую сравнимо с десертом», — сказала она.

«С французской точки зрения, с соусом можно съесть всё, что угодно, даже испорченное блюдо. Но сейчас мы едим больше именно из-за соуса, а не из-за голода. Давайте сравним: овощной салат (огурцы и помидоры) — это примерно 50 килокалорий, добавляем в них ложку майонеза — и уже 230 килокалорий. Даже лимонный сок с маслом добавляет 180 калорий», — отметила нутрициолог.

«Майонеза хватит одной столовой ложки. Кетчупа специалисты не рекомендуют употреблять больше двух столовых ложек в день, потому что там на 100 грамм — 12 граммов сахара, а норма для взрослого — всего 30 грамм в день», — посоветовала собеседница.