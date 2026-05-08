Нутрициолог назвала лучший гарнир к шашлыку

08 мая 2026, 14:23

Нутрициолог Цвинария: Шашлык лучше сочетать с помидорами и зеленью

Фото: iStock/Ilia Nesolenyi

В качестве гарнира для шашлыка лучше всего выбрать легкие некрахмалистые овощи, например огурцы, помидоры и зелень. Об этом рассказала президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог, эксперт рынка НТИ «Хелснет» Антонина Цвинария.





Она порекомендовала за один прием пищи съедать не более 200–300 граммов жаренного на углях мяса, а при чувствительном ЖКТ порцию следует сократить до 100 граммов.





«Сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. Людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики желчевыводящих путей стоит быть особенно осторожными — жирная пища может спровоцировать обострение», — предупредила Цвинария в разговоре с RT.