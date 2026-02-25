«Бьют по людям — мерзкая драка»: Иосиф Пригожин высказался про Олимпиаду-2026 в Италии
Олимпийские игры-2026 в Италии закончились пару дней назад, однако разговоры о происходящем не прекращаются. Россия выступала на соревнованиях под нейтральным флагом и завоевала одну серебряную медаль.
Музыкальный продюсер, шоумен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что не может принять тот факт, что Россия выступала на Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом.
«В моей голове это трудно укладывается. Нас всё время вынуждают выступать под белым флагом — это выглядит не очень хорошо. Мировому сообществу, конечно, наплевать, но они теряют свое лицо», — сказал он.
По словам собеседника, спорт стал разменной монетой, что является неправильным и вызывает мерзость.
«Они ставят в унизительное положение спортсменов, которые принадлежат российскому государству, но это никого не волнует. Если обратить внимание, то практически от каждой страны выступал участник с русской фамилией, и именно он забирал победный трофей. То есть русские побеждают, но под другими флагами. Зачем так делать?» — поделился Пригожин.
Он добавил, что это очередная провокация из-за исчерпывающего состояния дипломатических инструментов.
«Чем отличаются образованные, воспитанные, интеллигентные люди? Когда у них не хватает литературного запаса, они его добирают, а потом договариваются. А у нас сегодня многие политики, пытаясь выместить своё зло, просто вызывают всех на драку, бьют по людям и обществу. Таким образом они пытаются свести счеты с нашим президентом, им не нравится его поведение. Это грязная драка», — объяснил музыкальный продюсер.