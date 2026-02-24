«Всегда влечет проблемы»: Пригожин призвал звезд отказаться от отдыха на Мальдивах и Куршевеле

24 февраля 2026, 19:06

ОСН: Пригожин призвал звезд отказаться от отдыха на Мальдивах и Куршевеле

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Российский актёр Егор Бероев выступил с обращением к знаменитостям, предложив им отказаться от публикации отпускных фото с зарубежных курортов. По его словам, такие посты могут раздражать аудиторию и лишний раз подчёркивать социальное неравенство.





Реакцию представителей шоу-бизнеса на эту идею выяснила Общественная Служба Новостей. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал позицию артиста, отметив, что снимки звёзд на дорогих курортах сегодня нередко вызывают негатив у людей.





«Мы на примере нашумевших скандалов убедились, что разрыв от реальности всегда влечет за собой проблемы. Вспомним Ивлееву и остальных отличившихся», — прокомментировал муж Валерии.