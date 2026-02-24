«Всегда влечет проблемы»: Пригожин призвал звезд отказаться от отдыха на Мальдивах и Куршевеле
Российский актёр Егор Бероев выступил с обращением к знаменитостям, предложив им отказаться от публикации отпускных фото с зарубежных курортов. По его словам, такие посты могут раздражать аудиторию и лишний раз подчёркивать социальное неравенство.
Реакцию представителей шоу-бизнеса на эту идею выяснила Общественная Служба Новостей. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал позицию артиста, отметив, что снимки звёзд на дорогих курортах сегодня нередко вызывают негатив у людей.
«Мы на примере нашумевших скандалов убедились, что разрыв от реальности всегда влечет за собой проблемы. Вспомним Ивлееву и остальных отличившихся», — прокомментировал муж Валерии.
Пригожин добавил, что на фоне продолжающейся спецоперации публичным людям стоит проявлять сдержанность и не провоцировать общественное раздражение. При этом он признался, что и сам иногда публикует кадры из поездок за границу, однако старается избегать демонстративности. По его словам, в последнее время он всё чаще выбирает отдых в России и призывает коллег обратить внимание на отечественные курорты.