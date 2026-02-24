«Дали надежду»: Россиянам назвали скрытый символ Олимпийских игр 2026 года, сулящий благоприятное будущее

24 февраля 2026, 12:46

Журналист Долгополов: спортсменов РФ пригласили на закрытие Олимпиады-2026

Фото: iStock/fotofritz16

В воскресенье, 22 февраля, в итальянской Вероне прошла церемония закрытия Зимних Олимпийских игр 2026 года. Главный герой для российских болельщиков — Никита Филиппов, завоевавший историческое серебро в скиальпинизме. Однако, как подчеркивают эксперты, медальный зачет в этой ситуации уходит на второй план.





Политический обозреватель «Российской газеты», почетный президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в беседе с «Радио 1» заявил, что главный итог этих гр кроется вовсе не в количестве наград.





«Для меня, как, думаю, для многих из нас, Никита Филиппов был котом в мешке. Но это первая медаль, которая разыгрывается в этой программе за всю историю Олимпийских игр. То есть он уже попал в историю, и мне кажется, что это очень для нас хорошо», — поделился он.

«Нас там никто не ждал с распростёртыми объятиями. И ребята выступили так, как они могли выступить. Дело не в результате и не в медалях — мы вернулись, напомнили о себе. Этот отряд высадился как очень смелый и энергичный передовой десант на чужом берегу. Российских спортсменов пригласили на парад закрытия игр, что дает надежду на будущее, что наши спортсмены-олимпийцы будут участвовать в качестве полноправных членов олимпийской семьи — под своим флагом, в своих национальных одеждах и со своим гимном», — заявил обозреватель.