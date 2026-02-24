Олимпийская призёрка по спортивной гимнастике подвела итоги ОИ-2026
Гимнастка Пасека: Петросян и Гумменик достойно выступили на ОИ-2026
Олимпийская призёрка по спортивной гимнастике Мария Пасека поделилась впечатлениями от Олимпийских игр 2026 года.
По ее словам, за соревнованиями она следила в основном через соцсети и больше всего внимания уделяла фигурному катанию. Ей особенно запомнились воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян, а также Пётр Гуменник.
«Они вышли и выступили очень достойно с хорошими программами», — прокомментировала Пасека Metaratings.ru.
Отдельно она упомянула обсуждения вокруг судейства в мужском одиночном катании. В частности, сппортсменка заявила, что разговоры специалистов о том, что Гуменника «засудили», могут иметь основания.
Петросян и Гуменник выступали на Играх в нейтральном статусе и заняли шестые места в одиночных дисциплинах. Всего на ОИ-2026 в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов — фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алёна Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семён Ефимов и Юлия Плешкова.