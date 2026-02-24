Олимпийская призёрка по спортивной гимнастике подвела итоги ОИ-2026

24 февраля 2026, 15:23

Гимнастка Пасека: Петросян и Гумменик достойно выступили на ОИ-2026

Фото: istockphoto/KinoMasterskaya

Олимпийская призёрка по спортивной гимнастике Мария Пасека поделилась впечатлениями от Олимпийских игр 2026 года.





По ее словам, за соревнованиями она следила в основном через соцсети и больше всего внимания уделяла фигурному катанию. Ей особенно запомнились воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян, а также Пётр Гуменник.





«Они вышли и выступили очень достойно с хорошими программами», — прокомментировала Пасека Metaratings.ru.