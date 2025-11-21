«C чатом GPT»: Психолог объяснила, какие отношения ждут человечество в будущем

21 ноября 2025, 12:02

Психолог Винокурова: отношения с чатом GPT временные и тупиковые

Фото: Istock/Robert Way

Количество одиноких людей растет, а в моду входят отношения с искусственным интеллектом, который всегда поймёт и даст желанный ответ. Куда это все приведет?





Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что россиян ждет непростой, но в целом оптимистичный переходный период.





«Я думаю, что в ближайшую пятилетку количество одиноких людей будет увеличиваться, потому что усиливаются технологии, где людям комфортно оставаться в своем одиночестве. Но в ближайшие десять лет это все-таки поломается, потому что осознанность сейчас достигла такого уровня, что люди серьезно задумываются о необходимости иметь пару. Очень большой антитренд от одиночества идет в сторону создания парных отношений, семейных ценностей. Поэтому ситуация выровняется», — сказала она.

«Искусственный интеллект не заменит живого человека. И даже если кто-то хочет в это поиграть, то достаточно быстро разочаровывается в качестве. Это просто модная тенденция, которая пройдет через пару лет», — высказалась Винокурова.