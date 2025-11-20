«Закрой пустоту»: Россиянам рассказали, как разорвать порочный круг нездоровых отношений
Психолог Винокурова: психологически незрелые люди притягиваются друг к другу
«Выхожу в люди, но встречаю не тех», «вроде все нормально, но терплю, потому что боюсь остаться один» — знакомые мысли? Если поиск партнера превратился в череду разочарований и болезненных отношений, причина может крыться не в окружающих, а в нас самих.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что одиноким человека делает не отсутствие пары, а внутренняя пустота.
«Если человек ранится своим одиночеством, то, значит, у него не закрылись какие-то потребности, и он перекладывает их закрытие на других людей», — сказала она.
По её словам, ожидание, что партнёр «раскрасит» жизнь, приведет лишь к одному неутешительному результату, поэтому нужно самому для себя становиться источником счастья.
«Когда ты ходишь с протянутой рукой, к тебе притягиваются либо манипуляторы, либо люди, которые сами в дефиците. И тогда вы — два несытых человека — сталкиваетесь с пустотой. Мы должны научаться закрывать потребности самостоятельно и обеспечивать себе качество жизни, в котором мы счастливы. И тогда к нам притянется осознанный, развитый, качественный партнер», — объяснила психолог.
В завершении беседы Винокурова дала совет: не ждать, что кто-то придет и решит проблемы.
«Закрывайте базовые потребности сами — через хобби, спорт, общение с друзьями, путешествия. Станьте тем, кто вам нужен, и вы станете магнитом для психологически зрелых людей», — резюмировала психолог.