«Стресс в большом городе»: россиянам назвали неочевидные причины выгорания
Эксперт Орлова: шум и выхлопы в мегаполисе перегружают организм
Организм испытывает постоянную нагрузку из-за плотного потока людей и транспорта, выхлопов, шума и стресса. Об этом предупредила директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.
Она отметила, что дыхательные пути можно защитить с помощью правильного микроклимата в помещении. Важно, чтобы влажность оставалась в пределах 40–60%.
«В дни смога выбирайте маршруты с деревьями, избегайте длительных пробежек рядом с магистралями. После пыльных локаций промойте нос изотоническим раствором. Откажитесь от курения, в том числе электронных сигарет, больше проводите времени на воздухе и природе», — сказала Орлова «Известиям».
Она добавила, что серьёзным стрессом является шум. Эксперт посоветовала делать перерывы от гаджетов, использовать беруши в транспорте, прибегать к дыхательной гимнастике и отказаться от любых экранов за час до сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха.
Орлова призвала скорректировать своё питание. Важно соблюдать баланс белков, круп и овощей, а также питьевой режим. Витамины и добавки лучше принимать только после консультации врача, заключила эксперт.
Тем временем врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал Общественной Службе Новостей, что современные мамы испытывают стресс из-за недосыпа.
«Стандартная рекомендация — если ребенок беспокойный, плохо спит и нарушает сон мамы, то спите, когда спит ребенок. Если в течение дня удается несколько раз прикорнуть, даже по 15-20 минут — это уже позволяет человеку в определенной степени лучше восстанавливаться», — отметил специалист.
Он добавил, что не стоит использовать телефон, когда ребёнок засыпает, поскольку онлайн-контент не приводит к расслаблению и отдыху, а наоборот повышает уровень стресса и мешает заснуть.
Бузунов подчеркнул, что с нервным напряжением помогут справиться физические нагрузки и информационный детокс. Самое главное, что мама должна быть отдохнувшая, поскольку от её состояния зависит и эмоциональное состояние ребёнка.