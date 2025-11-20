«Стресс в большом городе»: россиянам назвали неочевидные причины выгорания

20 ноября 2025, 17:17

Эксперт Орлова: шум и выхлопы в мегаполисе перегружают организм

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Организм испытывает постоянную нагрузку из-за плотного потока людей и транспорта, выхлопов, шума и стресса. Об этом предупредила директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.





Она отметила, что дыхательные пути можно защитить с помощью правильного микроклимата в помещении. Важно, чтобы влажность оставалась в пределах 40–60%.





«В дни смога выбирайте маршруты с деревьями, избегайте длительных пробежек рядом с магистралями. После пыльных локаций промойте нос изотоническим раствором. Откажитесь от курения, в том числе электронных сигарет, больше проводите времени на воздухе и природе», — сказала Орлова «Известиям».

