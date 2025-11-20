«Разлом в обществе»: Психолог объяснила, почему осознанные люди не могут найти пару

20 ноября 2025, 12:13

Психолог Винокурова: выбор партнёра перестал быть традиционным

Фото: iStock/TatyanaGl

За последние восемь лет число одиноких людей в мире выросло на 100 миллионов. Почему в эпоху гиперсвязи нам так трудно найти родственную душу?





Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что современный мир переживает смену парадигмы: семья перестала быть обязательной традицией и стала осознанным выбором, и причина этого — фундаментальный сдвиг в сознании общества.





«С точки зрения психологии, сейчас есть тенденция на то, что семья превращается из культурной традиции, где выйти замуж в каком-то возрасте — это обязательно, в то, что отношения нужны для того, чтобы каждому было легче», — пояснила она.

«В этом кроется главный парадокс: чем осознаннее становится человек, тем выше его требования, а значит — тем сложнее найти "своего" человека. Но не нужно спешить с выводами и идеализировать прошлое. Никто не знает, сколько одиночества есть внутри официально зарегистрированных пар. Если бы мы имели возможность поднять статистику несчастья в браках, то ужаснулись бы», — отметила она.