«Часть расписания»: Стало известно, как стать почетным донором в Подмосковье к 22 годам

20 апреля 2026, 16:07

Врач Мальцева: у доноров в Подмосковье есть федеральные и региональные льготы

Каждый год 20 апреля в России чествуют тех, кто добровольно делится своей кровью, спасая чужие жизни.





В Национальный день донора специалист Московского областного центра крови Ирина Мальцева в беседе с «Радио 1» рассказала, что вопреки стереотипам о равнодушии молодого поколения, именно люди от 18 до 35 лет сегодня становятся костяком донорского движения в Подмосковье.





«Более половины доноров, волонтёров, организаторов донорских акций — это молодые люди от 18 до 35 лет. Один из наших активных доноров стал почётным донором в 22 года. Для него это уже как часть расписания, часть жизни», — поделилась она.

«Если говорить о 2026 годе, то число доноров уже достигло почти 30 000 человек. Заготовлено цельной крови уже более 20 000. Жителей Московской области, решивших стать почетными донорами, ждут не только федеральные, но и региональные преференции. Это существенная поддержка, учитывая современные цены», — уточнила Мальцева.

Федеральные и региональные льготы: