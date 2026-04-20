«Часть расписания»: Стало известно, как стать почетным донором в Подмосковье к 22 годам
Врач Мальцева: у доноров в Подмосковье есть федеральные и региональные льготы
Каждый год 20 апреля в России чествуют тех, кто добровольно делится своей кровью, спасая чужие жизни.
В Национальный день донора специалист Московского областного центра крови Ирина Мальцева в беседе с «Радио 1» рассказала, что вопреки стереотипам о равнодушии молодого поколения, именно люди от 18 до 35 лет сегодня становятся костяком донорского движения в Подмосковье.
«Более половины доноров, волонтёров, организаторов донорских акций — это молодые люди от 18 до 35 лет. Один из наших активных доноров стал почётным донором в 22 года. Для него это уже как часть расписания, часть жизни», — поделилась она.
По словам эксперта, статистика начала 2026 года показывает устойчивый рост желающих помочь. Всего за последние три месяца кровь сдали порядка 30 тысяч жителей области. При этом службы крови активно работают с новичками — их число уже перевалило за три с половиной тысячи. Кроме того, с начала года звание «Почётный донор» получили 234 человека. В масштабах всего региона таких статусных доноров насчитывается около 28 тысяч.
«Если говорить о 2026 годе, то число доноров уже достигло почти 30 000 человек. Заготовлено цельной крови уже более 20 000. Жителей Московской области, решивших стать почетными донорами, ждут не только федеральные, но и региональные преференции. Это существенная поддержка, учитывая современные цены», — уточнила Мальцева.
Федеральные и региональные льготы:
- Медицинская помощь по ОМС без очереди;
- Первоочередное приобретение льготных путёвок;
- Ежегодный отпуск в удобное время;
- Денежная выплата (в 2026 году — 19 497,67 ₽);
- Льготный проезд в транспорте;
- 50% скидка на оплату коммунальных услуг.
Ирина Мальцева напомнила, что с собой в пункт сдачи нужно взять паспорт РФ, СНИЛС, при отсутствии постоянной прописки — подтверждение временной регистрации (в любом субъекте РФ).