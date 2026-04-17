Нарколог Холдин предупредил об опасности алкоголя для доноров

17 апреля 2026, 12:14

Всё больше людей принимают участие в сдаче крови для нужд больниц. При этом следует помнить, что употребление спиртных напитков ставит здоровье доноров под удар и может сделать донацию бессмысленной. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Проблемы возникают из-за того, что этанол обезвоживает организм и, соответственно, сгущает кровь, снижая её качество.





«В результате у донора может возникнуть слабость и головокружение, вплоть до потери сознания, а сданные компоненты крови могут стать непригодными для дальнейшего использования», — сказал Холдин.