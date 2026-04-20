На донорской акции в Доме правительства Подмосковья собрали 53 литра крови
Свыше 53 литров крови удалось собрать в ходе донорской акции, которая состоялась в Доме правительства Московской области в Красногорске в понедельник, 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Мероприятие приурочили к Национальному дню донора в России.
«Участие в акции приняли 166 человек», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Донорская кровь необходима пациентам с ожогами и травмами, пострадавшим в ДТП, онкопациентам, женщинам в трудных родах и новорождённым с патологиями. Донором может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.
