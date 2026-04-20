Неожиданный лидер: какая группа крови чаще всего встречается у доноров Москвы
Главный врач ГБУЗ «Центр крови имени О. К. Гаврилова» Мария Аппалуп заявила, что среди московских доноров на первое место вышла группа A (II), а самой редкой осталась AB (IV). Об этом пишет РИА Новости.
На долю A (II) приходится 36% от общего числа добровольцев. У AB (IV) показатель составляет 9%. По словам врача, вторая группа особенно важна для медицины. Её используют при переливании пациентам с AB (IV) Rh+. Такая кровь нужна в кардиохирургии и акушерстве. Национальный день донора в России отмечают 20 апреля.
Ранее кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин заявил, что ишемическая болезнь сердца нередко проходит без симптомов и до 80% случаев внезапной сердечной смерти связаны именно с ней.
