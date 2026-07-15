«Чек-лист онкоскринингов»: Врач рассказала, что важно сделать прямо сейчас, чтобы избежать рака

15 июля 2026, 18:58

Врач Отдельнова: всем после 45 лет нужно следить за кишечником

Фото: istockphoto/Andrey Mitrofanov

Онкологию всё чаще находят на ранних этапах. Но статистика, по словам специалистов, — это лишь верхушка айсберга, важнее другое: каждый пациент может повлиять на свой прогноз самостоятельно.





Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова в беседе с «Радио 1» заявила, что 90% людей живут дольше, если у них находят рак на первой стадии.





«А что такое первая стадия? Это опухоль, которую ещё нельзя нащупать руками. Например, маммография находит рак молочной железы на 1–3 года раньше, чем вы его почувствуете. Система перестроена так, чтобы человек приходил на проверку до появления болей и слабости. Для этого в поликлиниках выделили шесть основных онкоскринингов — по самым частым и опасным локализациям», — объяснила она.

Чек-лист скринингов: что, кому и когда проходить

Женщинам: рак молочной железы (лидер по числу случаев)

Цифра: каждая восьмая женщина в мире сталкивается с этим;

каждая восьмая женщина в мире сталкивается с этим; Кому: всем женщинам старше 40 лет;

всем женщинам старше 40 лет; Что делать: маммографию (рентгеновский снимок груди);

маммографию (рентгеновский снимок груди); Как часто: раз в 2 года.

«Мы сделали запись максимально доступной. Женщина заходит на региональный портал Госуслуг, выбирает "Записаться к врачу", затем блок "Рентгенология" и записывается на маммографию. Без направления терапевта», — добавила Отдельнова.

Мужчинам: рак предстательной железы

Кому: мужчинам после 45 лет (в некоторых случаях — с 50);

мужчинам после 45 лет (в некоторых случаях — с 50); Что делать: сдать кровь на анализ ПСА (простатспецифический антиген);

сдать кровь на анализ ПСА (простатспецифический антиген); Как часто: ежегодно.

Курильщикам: рак лёгких (главный «убийца»)

Кому: курящим со стажем от 20 лет;

курящим со стажем от 20 лет; Что делать: низкодозную КТ грудной клетки;

низкодозную КТ грудной клетки; Эффект: снижает смертность от рака лёгких почти на 20%.

«Этот вид рака обычно находят поздно, потому что он долго не дает симптомов. Мы выделяем группу высокого риска именно для того, чтобы поймать его на старте», — пояснила врач.

Всем женщинам с 18 лет: рак шейки матки

Что делать: цитологический мазок (он же ПАП-тест);

цитологический мазок (он же ПАП-тест); Как часто: раз в год.

Всем после 45 лет: колоректальный рак (кишечник)

Что делать: анализ кала на скрытую кровь;

анализ кала на скрытую кровь; Как часто: ежегодно;

ежегодно; Следующий шаг при отклонении: колоноскопия под седацией (без боли).

«Колоноскопия — это не просто диагностика. Это способ предотвратить болезнь. Рак кишечника часто возникает из полипов. Если мы находим полип и удаляем его, мы фактически смещаемся от задачи "найти болезнь" к задаче "не допустить её"», — подчеркнула замминистра.

Для всех: рак кожи