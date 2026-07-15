Врач предупредила мужчин об опасности охлаждения мошонки ради фертильности

15 июля 2026, 08:02

Врач Овайчи: холодные компрессы не способны доказанно повысить качество спермы

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Врач общей практики Азаде Овайчи заявила, что холодные компрессы в области паха не способны доказанно повысить качество спермы или уровень тестостерона. Она призвала не прикладывать лед непосредственно к коже из-за риска травм. Об этом сообщает Metro.