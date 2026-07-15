Врач предупредила мужчин об опасности охлаждения мошонки ради фертильности
Врач общей практики Азаде Овайчи заявила, что холодные компрессы в области паха не способны доказанно повысить качество спермы или уровень тестостерона. Она призвала не прикладывать лед непосредственно к коже из-за риска травм. Об этом сообщает Metro.
Тренд на охлаждение мошонки набирает популярность среди последователей биохакинга в соцсетях. Некоторые мужчины несколько раз в день используют холодные компрессы, рассчитывая улучшить либидо и репродуктивную функцию.
Овайчи отметила, что яички чувствительно реагируют на температуру, а регулярный перегрев действительно может негативно влиять на мужское здоровье. Однако научные исследования не подтверждают пользу «заморозки» для спермы или гормонального фона.
Врач посоветовала вместо сомнительных процедур отказаться от курения, сократить употребление алкоголя, чаще двигаться и не допускать перегрева области мошонки. По ее словам, такие привычки принесут больше пользы для репродуктивного здоровья.
Сохранение мужской фертильности во многом зависит от образа жизни. Врачи рекомендуют поддерживать нормальный вес, регулярно заниматься физической активностью, отказаться от курения и ограничить алкоголь. Важны полноценный сон, сбалансированное питание с достаточным количеством белка, витаминов и микроэлементов, а также снижение уровня хронического стресса.
Если возникают боль, отечность, изменения в области мошонки или трудности с зачатием, следует обратиться к урологу или андрологу.
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