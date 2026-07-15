Врач назвал опасную позу для сна

15 июля 2026, 10:11

Невролог Ратинов: сон с рукой под головой вызывает боль в шее

Фото: iStock/millann

Врач-невролог Андрей Ратинов и категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова предупредили, что привычка подкладывать руку под голову во время сна может вызвать боль в шее и спине. Их слова приводит «Лента.ру».





Ратинов пояснил, что неправильное положение головы во сне держит мышцы шеи в напряжении всю ночь. Это способно привести к головной боли, тяжести в затылке, скованности в шее, онемению пальцев, а также к боли, отдающей в плечи или лопатки.

«Бывали случаи, когда у пациента обострение протрузии буквально «включалось» после ночи на слишком высокой подушке», — отметил специалист.