Врач назвал опасную позу для сна
Невролог Ратинов: сон с рукой под головой вызывает боль в шее
Врач-невролог Андрей Ратинов и категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова предупредили, что привычка подкладывать руку под голову во время сна может вызвать боль в шее и спине. Их слова приводит «Лента.ру».
Ратинов пояснил, что неправильное положение головы во сне держит мышцы шеи в напряжении всю ночь. Это способно привести к головной боли, тяжести в затылке, скованности в шее, онемению пальцев, а также к боли, отдающей в плечи или лопатки.
«Бывали случаи, когда у пациента обострение протрузии буквально «включалось» после ночи на слишком высокой подушке», — отметил специалист.Власова добавила, что избежать проблем помогает правильно подобранная подушка: при выборе важно учитывать форму, высоту, жесткость и наполнитель. Слишком высокая подушка создает неестественный изгиб шеи и сдавливает сосуды и нервы, а слишком низкая провоцирует мышечные спазмы.
Кроме того, специалисты обратили внимание на то, что на здоровье позвоночника влияет и поза во сне. Когда человек спит с рукой под головой, корпус смещается в сторону, а шея оказывается в перекрученном положении. Это может привести к мышечному дисбалансу и боли после пробуждения.