Врач назвала неочевидные симптомы рака
Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе назвала ряд неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии злокачественных процессов в организме. Специалист призвала обращать внимание на признаки, которые часто ошибочно списывают на усталость или незначительные недомогания, пишет aif.ru.
В список настораживающих сигналов вошли: хроническая усталость, не проходящая после полноценного отдыха, затяжные воспаления, упорный кашель, осиплость голоса, а также белый налет в ротовой полости, который не снимается при обычной гигиене. Онколог подчеркнула, что эти проявления могут казаться безобидными, однако в ряде случаев указывают на серьезные патологии, вплоть до онкологических.
Кроме того, Пурцхванидзе предупредила о возможной опасности таких изменений, как сбои менструального цикла, нехарактерные кровянистые выделения, длительный зуд кожи или слизистых оболочек, а также положительный результат теста на папилломавирусную инфекцию. Врач уточнила, что чаще всего подобные состояния не связаны с раком, однако при определенных обстоятельствах они могут быть маркерами предраковых изменений или наличия злокачественных опухолей. Специалист призвала не игнорировать эти сигналы и своевременно проходить обследование.
Ранее онколог предупредил о смертельной опасности сладких газированных напитков. Подробности в нашем материале.
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