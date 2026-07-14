Врач назвала неочевидные симптомы рака

14 июля 2026, 18:54

Врач Пурцхванидзе: белый налет во рту может указывать на развитие рака

Фото: istockphoto/demaerre

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе назвала ряд неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии злокачественных процессов в организме. Специалист призвала обращать внимание на признаки, которые часто ошибочно списывают на усталость или незначительные недомогания, пишет aif.ru.