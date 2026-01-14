«Человек устроен сложно»: нумеролог раскрыла, о чём говорит дата рождения

14 января 2026, 18:24

В мире, где границы между наукой, психологией и эзотерикой становятся всё более размытыми, нумерология по-прежнему вызывает оживлённые дискуссии. Для одних она — наследие древних знаний и рабочий инструмент самопознания, для других — форма гадания и псевдонаучный ритуал. Спорным остаётся главный вопрос: помогает ли нумерология человеку понять себя или лишь создаёт иллюзию контроля над будущим?





Свою позицию по этому вопросу озвучила нумеролог Анна Козлова в подкасте «Меня бесит» Студии Р1. В разговоре она предлагает рассматривать числа не как мистическое пророчество, а как систему координат, способную задать направление личностного роста.



Нумерология — не предсказание, а навигация

«Моя задача как эксперта не доказать тебе, что я 100% знаю, какая ты, а помочь тебе и направить», – отмечает специалист.

«Когда у меня будут дети, когда я выйду замуж, когда наступит белая полоса. Вот это вопросы, на которые нет ответа, потому что будущее слишком разноплановое, поэтому мы сами в ответе за своё будущее», — пояснила Козлова.

Почему это не «волшебство»?

«Я вообще лютый амбассадор всего, что связано с какой-либо мистикой. Я считаю, что человек устроен сложно, и весь этот мир тоже. И хочется попробовать посмотреть на это с точки зрения чего-то сверхъестественного», — добавила нумеролог.

«Самое главное, чтобы не было панацеи», — уточнила гостья подкаста.





Практическая ценность: зачем люди обращаются к нумерологии?

Фокус на сильных сторонах

Структура для саморефлексии

Выход за пределы ярлыков.

Поиск направления в период неопределённости.

Итог: не вера, а результат