«Либидо впало в спячку»: Россиянам рассказали, как повысить сексуальное желание

14 января 2026, 17:51

Сексолог Варра: повысить либидо можно с помощью спорта и спокойствия внутри

Фото: iStock/zsv3207

Стресс, резкий возврат к рабочему ритму и нарушение сна негативно сказываются на сексуальном желании россиян. Эксперты советуют постепенно восстанавливать режим дня, больше двигаться, сокращать употребление алкоголя и скорректировать питание.





Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» напомниила, что либидо складывается из физического и психологического состояния человека.





«Дело в том, что на нас надвигается экономический кризис. Народ это чувствует, что провоцирует негативное влияние на психику — особенно у мужчин. Когда не происходит экономического развития, а нужно думать о том, чтобы сэкономить, то либидо сразу впадает в зимнюю спячку», — объяснила она.

«Тестостерон вырабатывается при физической активности, соответственно, способствует и появлению либидо, причем и у мужчин, и у женщин. Поэтому советую гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и держать в норме своё психологическое состояние. То есть не паниковать, не впадать в депрессию, потому что это как раз тот механизм, который останавливает либидо», — подчеркнула Смолярчук.