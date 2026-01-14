«Несостоятельность и слабость»: Психоаналитик объяснила, почему мужчины особенно тяжело переживают развод

14 января 2026, 16:31

Психоаналитик Смолярчук: мужчины после развода испытывают чувство вины и потери

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Развод — это болезненный опыт для обоих партнеров, но часто считается, что мужчины переносят его «в тишине». По мнению экспертов, их психика в этот период сталкивается с уникальными вызовами.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, что для мужчин расставание — это не просто личная трагедия, а вызов их состоятельности.





«Таким образом мужчина расписывается в несостоятельности своего выбора. Он выбрал женщину, доверил ей свою судьбу, детей, деньги, но она как бы не оправдала его ожидания. Признавать перед обществом и другими представителями сильного пола свою слабость, конечно, это кажется фиаско», — отметила психолог.

«Мужчине тяжелее, потому что он никогда не сможет до конца уйти из старой семьи. Он там всегда будет должен и финансово, и морально, и нравственно — во всех смыслах. В таких ситуациях лучшим решением будет не уходить в себя, а обратиться за профессиональной помощью, чтобы справиться с нахлынувшими чувствами и минимизировать ущерб для всех сторон, включая детей», — посоветовала Смолярчук.