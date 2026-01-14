«Несостоятельность и слабость»: Психоаналитик объяснила, почему мужчины особенно тяжело переживают развод
Психоаналитик Смолярчук: мужчины после развода испытывают чувство вины и потери
Развод — это болезненный опыт для обоих партнеров, но часто считается, что мужчины переносят его «в тишине». По мнению экспертов, их психика в этот период сталкивается с уникальными вызовами.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, что для мужчин расставание — это не просто личная трагедия, а вызов их состоятельности.
«Таким образом мужчина расписывается в несостоятельности своего выбора. Он выбрал женщину, доверил ей свою судьбу, детей, деньги, но она как бы не оправдала его ожидания. Признавать перед обществом и другими представителями сильного пола свою слабость, конечно, это кажется фиаско», — отметила психолог.
Она подчеркнула, что помимо чувства вины и потери, мужчина часто оказывается разорван между обязательствами перед старой семьей и желанием начать новую жизнь. Эта внутренняя борьба, остающаяся часто незаметной для окружающих, может приводить к серьезному эмоциональному выгоранию.
«Мужчине тяжелее, потому что он никогда не сможет до конца уйти из старой семьи. Он там всегда будет должен и финансово, и морально, и нравственно — во всех смыслах. В таких ситуациях лучшим решением будет не уходить в себя, а обратиться за профессиональной помощью, чтобы справиться с нахлынувшими чувствами и минимизировать ущерб для всех сторон, включая детей», — посоветовала Смолярчук.