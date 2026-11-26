26 ноября 2026, 15:51

Фото: iStock/Roman Petrovich Meshcheryakov

Снег и лед на дорожках повышают риск падения, но противогололедные средства требуют осторожности. Одни составы могут раздражать лапы животных, другие — повреждать растения или бетонное покрытие. Полностью безвредного реагента для всех условий нет: выбор зависит от состава смеси, материала дорожки и способа применения. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Какие средства от льда безопаснее: главное Как работают противогололедные реагенты Почему обычная соль подходит не всем Хлорид магния: можно ли применять рядом с животными и растениями Хлорид кальция: эффективный реагент с ограничениями Что нужно знать об ацетате кальция-магния Мочевина: подходит ли она для дорожек Песок вместо реагента: плюсы и минусы Чем посыпать тротуарную плитку, чтобы не повредить ее Как защитить растения от противогололедных средств Как защитить лапы собаки и кошки зимой Что означает маркировка «безопасно для животных» Как правильно использовать реагент на участке

Какие средства от льда безопаснее: главное

Как работают противогололедные реагенты

Фото: iStock/Dima Berlin

Почему обычная соль подходит не всем

Хлорид магния: можно ли применять рядом с животными и растениями

Хлорид кальция: эффективный реагент с ограничениями

Фото: iStock/stocksnapper

Что нужно знать об ацетате кальция-магния

Мочевина: подходит ли она для дорожек

Песок вместо реагента: плюсы и минусы

Фото: iStock/KseniaBazarova

Чем посыпать тротуарную плитку, чтобы не повредить ее

Как защитить растения от противогололедных средств

Как защитить лапы собаки и кошки зимой

Фото: iStock/Oleh Strus

Что означает маркировка «безопасно для животных»

Как правильно использовать реагент на участке