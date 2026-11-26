Терапевт рассказала, стоит ли беспокоиться, если ребенок съел снег
Случайное поедание ребенком небольшого количества снега обычно не повод для паники. Об этом сообщила терапевт Юсуповской больницы Асият Абдуллаева, передает РИАМО.
Согласно мнению специалиста, риск заболеть после употребления снега очень низок, если это чистый снег с дачи или из леса. Однако городской снег может содержать опасные загрязнения и бактерии, включая кишечную палочку, листерию и сальмонеллу, пояснила Абдуллаева.
Если у ребенка появились тревожные симптомы, такие как тошнота, рвота, диарея, повышенная температура, боль в животе или сильная слабость, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, предупредила терапевт.
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