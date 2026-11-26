Названы пять частых ошибок при гриппе и ОРВИ
Врач-исследователь Хавис Томас назвал пять ошибок, из-за которых гриппом и ОРВИ болеет вся семья. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Специалист подчеркнул, что для снижения риска заражения необходимо регулярно проветривать помещение. Он отметил, что многие люди избегают проветривания из-за страха перед холодом, что приводит к накоплению вирусов в воздухе, особенно при наличии больного. Врач также рекомендовал минимизировать продолжительный контакт с заболевшим и тщательно мыть руки после использования носовых платков или чихания.
Томас указал, что излишняя дезинфекция поверхностей не является эффективной мерой. Она не заменяет другие способы защиты, так как вирусы могут передаваться через воздух. Для предотвращения заражения эксперт посоветовал не прекращать соблюдать меры предосторожности даже после улучшения самочувствия, поскольку человек может оставаться заразным.
Медик добавил, что отказ от вакцинации против гриппа является серьезной ошибкой. Особенно важно сделать прививку пожилым людям, беременным женщинам, пациентам с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и тем, кто проживает с ними.
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