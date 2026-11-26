26 ноября 2026, 12:14

Врач Томас: Отказ от проветривания зимой повышает риск распространения вирусов

Фото: iStock/simpson33

Врач-исследователь Хавис Томас назвал пять ошибок, из-за которых гриппом и ОРВИ болеет вся семья. Об этом пишет издание Daily Mirror.