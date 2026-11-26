Трихолог предупредил о последствиях привычки спать с мокрыми волосами
Трихолог Рафаэль де Кристо заявил, что сон с мокрыми волосами может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом пишет издание Terra.
По его словам, тёплая и влажная среда, а также недостаточная вентиляция во время сна могут способствовать размножению микроорганизмов и вызывать проблемы с кожей головы у людей с предрасположенностью. Кроме того, влажные волосы становятся более ломкими и склонны к выпадению, отметил врач.
Трихолог дал несколько рекомендаций тем, кто предпочитает мыть голову перед сном. Он посоветовал промокнуть волосы мягким полотенцем, избегая растирающих движений, и затем слегка подсушить их феном на умеренной температуре, держа прибор на безопасном расстоянии от головы. Также не следует собирать мокрые волосы в пучок, а наволочки лучше регулярно стирать, добавил де Кристо.
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