26 ноября 2026, 10:45

Врач де Кристо: Проблемы с кожей головы возможны из-за сна с мокрыми волосами

Фото: iStock/Jay_Zynism

Трихолог Рафаэль де Кристо заявил, что сон с мокрыми волосами может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом пишет издание Terra.