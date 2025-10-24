Чем заменить этанол? Ученый назвал безопасные альтернативы для дезинфекции

24 октября 2025, 16:45

Ученый Ферштат: на замену этанолу предлагается изопропанол

Фото: iStock/Jitti Narksompong

На фоне предложения ЕС признать этанол опасным веществом закономерно встает вопрос о поиске альтернативных компонентов для дезинфицирующих средств. Оказывается, у этанола есть несколько достойных и безопасных «конкурентов», чья эффективность не уступает, а в некоторых аспектах даже превосходит его.





Доктор химических наук, заведующий лабораторией азотсодержащих соединений Института органической химии им. Зелинского РАН, лауреат национальной премии «Вызов» Леонид Ферштат в беседе с «Радио 1» назвал несколько альтернатив этанолу, хотя и отметил, что его опасность сильно преувеличена.





«На замену этанолу предлагается изопропанол. Для дезинфицирующих средств разницы между ними нет. Гомологи, родственные соединения в органической химии, вполне могут служить доступной альтернативой друг другу», — пояснил он.

«Тут приходят в голову более сложные антисептические средства, основанные не на спиртах, а на так называемых четвертично-аммониевых соединениях. В аптеке есть хлоргексидин, мирамистин. Они тоже обладают бактерицидным действием», — объяснил он.