Чем заменить этанол? Ученый назвал безопасные альтернативы для дезинфекции
Ученый Ферштат: на замену этанолу предлагается изопропанол
На фоне предложения ЕС признать этанол опасным веществом закономерно встает вопрос о поиске альтернативных компонентов для дезинфицирующих средств. Оказывается, у этанола есть несколько достойных и безопасных «конкурентов», чья эффективность не уступает, а в некоторых аспектах даже превосходит его.
Доктор химических наук, заведующий лабораторией азотсодержащих соединений Института органической химии им. Зелинского РАН, лауреат национальной премии «Вызов» Леонид Ферштат в беседе с «Радио 1» назвал несколько альтернатив этанолу, хотя и отметил, что его опасность сильно преувеличена.
«На замену этанолу предлагается изопропанол. Для дезинфицирующих средств разницы между ними нет. Гомологи, родственные соединения в органической химии, вполне могут служить доступной альтернативой друг другу», — пояснил он.
Ученый отметил, что изопропанол, возможно, меньше этанола сушит кожу. При этом Ферштат категорически предупредил, что метанол — другой спирт — является страшным ядом и в антисептиках не применяется.
«Тут приходят в голову более сложные антисептические средства, основанные не на спиртах, а на так называемых четвертично-аммониевых соединениях. В аптеке есть хлоргексидин, мирамистин. Они тоже обладают бактерицидным действием», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что в случае изменения классификации этанола у потребителей и производителей остается широкий выбор эффективных и безопасных средств для дезинфекции.