Врач назвала главную ошибку родителей в вопросе прикорма малыша

23 октября 2025, 18:03

Врач Бондаренко: главная ошибка родителей — слишком позднее введение прикорма

Фото: istockphoto/Vedrana Sucic

Когда детям исполняется 4-6 месяцев, у них наступает время перемен: рацион расширяется сложными практически «взрослыми» продуктами. Овощное пюре, каша, соки — все это предстоит попробовать, распробовать и полюбить, чтобы расти крепкими и здоровыми.





Врач, аллерголог Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» заявила, что одна из главных ошибок родителей — слишком позднее введение прикорма, после 9-10 месяцев. В этом возрасте ребенку уже сложнее привыкать к новой пище и к кусочкам, что может создать проблемы в будущем.



Она отметила, что когда базовые овощи и фрукты уже введены, не стоит надолго откладывать знакомство с потенциальными аллергенами, такими как цитрусовые, клубника или киви. Однако здесь важно проявлять осторожность.





«У цитрусовых, клубники и киви есть раздражающие реакции, потому что у них кислый сок. При большом количестве употребления этих продуктов может быть неаллергическое появление высыпаний, так называемая псевдоаллергия», — предупредила врач.

«Обращать внимание нужно на проявления со стороны кожи и стула у ребенка. Если малыш отказывается от еды и плачет, и всегда это одна и та же конкретная еда, если его тошнит, выявляются покраснения, отечность в области контакта с продуктом — лучше отложить», — посоветовала эксперт.