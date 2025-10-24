Эндокринолог рассказала о вреде «пустых калорий»
Многие люди регулярно употребляют продукты с так называемыми «пустыми калориями» — они дают энергию, но почти не содержат полезных веществ. Об этом в беседе с RT рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.
По словам специалиста, к таким продуктам относятся сладкие напитки, фастфуд, кондитерские изделия и жирные закуски.
«Такие продукты быстро насыщают, но не обеспечивают организм витаминами, минералами и белками, необходимыми для нормального обмена веществ. Регулярное употребление "пустых калорий" приводит к перееданию и набору лишнего веса», — отметила Белоусова.Она подчеркнула, что ожирение связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, онкологических и печёночных патологий, а также депрессии и нарушений работы опорно-двигательного аппарата. Кроме того, из-за избытка таких продуктов в рационе может возникнуть дефицит железа, кальция и витаминов.
«В состаае продуктов с высоким содержанием углеводов могут содержаться консерванты, ароматизаторы и стабилизаторы, повышающие риск развития пищевой аллергии и других болезней органов ЖКТ», — добавила эндокринолог.Для снижения рисков врач рекомендовала придерживаться сбалансированного питания, используя метод «гарвардской тарелки». Согласно ему, половину тарелки должны составлять овощи, зелень, фрукты и ягоды, четверть — белковые продукты, ещё четверть — сложные углеводы.