Эндокринолог рассказала о вреде «пустых калорий»

24 октября 2025, 10:45

Фото: istockphoto / monticelllo

Многие люди регулярно употребляют продукты с так называемыми «пустыми калориями» — они дают энергию, но почти не содержат полезных веществ. Об этом в беседе с RT рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.





По словам специалиста, к таким продуктам относятся сладкие напитки, фастфуд, кондитерские изделия и жирные закуски.

«Такие продукты быстро насыщают, но не обеспечивают организм витаминами, минералами и белками, необходимыми для нормального обмена веществ. Регулярное употребление "пустых калорий" приводит к перееданию и набору лишнего веса», — отметила Белоусова.

«В состаае продуктов с высоким содержанием углеводов могут содержаться консерванты, ароматизаторы и стабилизаторы, повышающие риск развития пищевой аллергии и других болезней органов ЖКТ», — добавила эндокринолог.