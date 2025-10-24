Эксперты объяснили, почему осенью россияне чаще страдают от недосыпа

24 октября 2025, 15:55

Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Почти половина россиян не высыпается ночью, и особенно остро проблема проявляется осенью. О причинах сезонного недосыпа и способах восстановления полноценного сна рассказали «Известиям» врач-сомнолог Елена Колесниченко и эксперты компаний Arlight и ORMATEK.





По словам Колесниченко, осенняя усталость, бессонница и снижение настроения связаны с недостатком естественного света. Его дефицит нарушает выработку мелатонина и сбивает циркадные ритмы, из-за чего днем появляется сонливость, а ночью — трудности с засыпанием.

«Дефицит естественного света нарушает выработку мелатонина и сбивает циркадные ритмы, что вызывает дневную сонливость и бессонницу, которые усугубляет неправильное освещение дома», — отметила она.

«Правильно подобранный матрас поможет уменьшить ночные пробуждения и улучшить качество сна. Подушки, в свою очередь, должны поддерживать правильное положение головы и шеи, чтобы избежать напряжения в шейном отделе», — отметила категорийный менеджер ORMATEK Марина Власова.