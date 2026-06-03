03 июня 2026, 13:28

Фото: iStock/Ceri Breeze

ФБР по поручению Белого дома проверяет серию загадочных смертей и исчезновений людей, которые имели доступ к секретным разработкам США. Речь идет об 11 случаях, связанных с ядерными, аэрокосмическими и оборонными технологиями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Возможный заговор Главный повод Обвиняемый отказался признать вину в суде Обнаружили останки сотрудницы

Возможный заговор

Фото: iStock/zim286

Главный повод

«Надеюсь, это все случайности. Правду мы узнаем в течение ближайших полутора недель», — сказал он.

Фото: iStock/OneMoreImage

Обвиняемый отказался признать вину в суде

Фото: iStock/The Bold Bureau

Обнаружили останки сотрудницы