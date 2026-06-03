Череда загадочных смертей в США: что происходит с учеными НАСА, MIT и Лос-Аламоса, и связана ли эта история с НЛО?
ФБР по поручению Белого дома проверяет серию загадочных смертей и исчезновений людей, которые имели доступ к секретным разработкам США. Речь идет об 11 случаях, связанных с ядерными, аэрокосмическими и оборонными технологиями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Возможный заговорОдним из главных поводов для проверки стала смерть 34-летней Эми Эскридж. Она погибла в июне 2022 года. Следствие назвало случившееся самоубийством, но ключевые детали дела так и не обнародовали. Это только усилило слухи. Эскридж работала над экспериментальными концепциями двигателей. Свои проекты она связывала с исследованиями антигравитации. За несколько месяцев до гибели ученая дала интервью и рассказала о давлении. По ее словам, кто-то пытался убрать ее работу из публичного поля. Именно эта история вызвала широкий резонанс. После нее внимание к другим похожим случаям резко выросло. Журналисты, блогеры и пользователи соцсетей начали искать совпадения. В итоге тема вышла далеко за пределы научного сообщества.
Главный поводНовый виток обсуждения начался после таинственного исчезновения отставного генерала ВВС США Уильяма Нила Маккасланда. В последний раз 68-летнего военного видели 27 февраля. С того дня о его судьбе ничего не известно. На этом фоне американские политики и пресса заговорили о тревожной тенденции. 17 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что власти поручили ФБР проверить случаи исчезновения и гибели ученых за последние годы. Она заявила, что интерес к судьбе исследователей оправдан. По ее словам, следователи рассмотрят каждую историю отдельно. Ситуацию прокомментировал и президент США Дональд Трамп.
«Надеюсь, это все случайности. Правду мы узнаем в течение ближайших полутора недель», — сказал он.
С 2022 года в США при загадочных обстоятельствах пропали или погибли несколько специалистов. Среди них исследовательница НАСА Моника Реза, глава Центра термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро, астрофизик Карл Гриллмэйр и другие представители научной среды.
Обвиняемый отказался признать вину в судеВ США 29-летний Фредди Снайдер, которого обвиняют в нападении на астрофизика Карла Гриллмайра, отказался признать вину и во время заседания улыбался судье. Полицию вызвали к дому мужчины 16 февраля. Когда сотрудники приехали, 67-летний ученый истекал кровью на крыльце. Ему оказали первую помощь, но он умер. Вскоре полицейские задержали Снайдера. По версии следствия, перед этим он угнал машину у своей матери.
Ранее мужчина не раз заходил на территорию ученого без разрешения. 20 декабря 2025 года Гриллмайр снова обратился в полицию из-за нарушителя на своем участке. Недалеко от дома астрофизика сотрудники нашли Снайдера с заряженной винтовкой. Разрешения на оружие у него не оказалось. Он сказал, что шел на почту и взял винтовку для защиты от диких зверей. При этом почтовое отделение находится в противоположной стороне от дома ученого. После этого Снайдера арестовали за незаконное хранение оружия. Уже 23 декабря его отпустили на поруки. 5 февраля прокуратура попросила снять обвинения, поскольку у мужчины раньше не было судимостей. Через 11 дней, по версии следствия, он снова проник на территорию Гриллмайра и выстрелил в него.
Карл Гриллмайр — всемирно известный астрофизик и специалист по космическим телескопам. Он разрабатывал методы поиска экзопланет, их использует орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб». Имя ученого входит в список из 11 исследователей, чьи смерти и исчезновения проверяет ФБР.
Обнаружили останки сотрудницыВ штате Нью-Мексико нашли останки сотрудницы администрации Лос-Аламосской национальной лаборатории, 54-летней Мелиссы Касиас, пропавшей в июне 2025 года. Касиас в последний раз видели 26 июня 2025 года. Утром она отвезла мужа на работу, а затем вернулась домой и сказала, что забыла пропуск. Дома женщина сбросила до заводских настроек рабочий и личный телефоны. После этого она завезла дочери обед на работу и сообщила, что поработает удаленно. Около половины третьего дня Касиас заметили идущей в одиночестве по шоссе. С того момента она пропала.
28 мая турист случайно нашел останки женщины в лесу примерно в 10 километрах от места, где ее видели в последний раз. Рядом лежал пистолет. Полиция не уточнила, есть ли на теле Касиас повреждения и имела ли она разрешение на оружие. Женщина входила в список лиц, связанных с разработками космических и ядерных технологий.