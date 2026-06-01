ООН оказалась на грани банкротства из-за США и Китая
ООН оказалась на грани «финансового коллапса» после того, как ряд стран, в том числе США и Китай, перестали выплачивать взносы из‑за разногласий с ее деятельностью. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно обращал внимание на критичность ситуации и предупреждал, что организация может столкнуться с банкротством в обозримом будущем. Согласно прогнозам, при сохранении текущих тенденций бюджет ООН будет полностью исчерпан уже к середине августа 2026 года.
Ключевая причина бюджетного дефицита — неуплата обязательных взносов некоторыми государствами‑членами. В частности, задолженность США превышает 4 миллиарда долларов, что существенно подрывает финансовую стабильность ООН и осложняет выполнение ключевых программ и инициатив.
