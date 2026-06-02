Иран пригрозил остановить переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану

02 июня 2026, 00:47

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Иран приостановит переговоры с США и выступит против Израиля, если Тель-Авив продолжит атаковать Ливан. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, чьи слова цитирует РИА Новости.





В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении ударов по объектам «Хезболлах» в пригороде Бейрута. Министерство иностранных дел Ирана ранее сообщало, что нарушение перемирия в Ливане противоречит соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Позже президент США Дональд Трамп после встреч с Нетаньяху и представителями ливанского движения объявил о прекращении огня между сторонами конфликта.



«В течение последних двух дней мы серьезно занимались вопросом прекращения атак со стороны Израиля, но если эти преступления продолжатся, то мы не только приостановим переговорный процесс, но и выступим против сионистского режима», — сказал Галибаф Telegram-канале.