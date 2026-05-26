Американские военные атаковали цели на юге Ирана
Американские военные нанесли удары по ракетным стартовым площадкам и катерам на юге Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса.
По заявлению СЕНТКОМ, военные США действовали в целях самообороны, чтобы защитить свои войска от угроз со стороны иранских вооружённых сил. Среди целей оказались места для запуска ракет и иранские катера, которые «пытались установить мины».
По сведениям журналистки Fox News Дженнифер Гриффин, нанесение ударов подошло к концу. В результате атаки американцы уничтожили две лодки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) у города Бендер-Аббас, а также одну ракетную площадку.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США и Иран, вероятно, договорятся о поэтапной разблокировке Ормузского пролива. Эксперт подчеркнул, что администрация Белого дома рассчитывает добиться продвижения на переговорах с Тегераном.
