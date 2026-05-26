Американские военные атаковали цели на юге Ирана

26 мая 2026, 02:51

Fox News: США нанесли удары по ракетным стартовым площадкам и катерам на юге Ирана

Американские военные нанесли удары по ракетным стартовым площадкам и катерам на юге Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса.