«Черемша» захватила рунет: откуда взялся странный зверь из ИИ-роликов про СССР. Об этом говорят все
Мем «Черемша» вырос из картинки с гибридом льва и зайца в большой тренд рунета. В материале «Радио 1» рассказываем, как появился образ, почему он связан с ИИ-видео про СССР и откуда взялись фразы вроде «тихо, не спеша, без суеты».
Самый заметный мем 2026 годаМем «Черемша» стал одним из самых заметных интернет-явлений 2026 года. Пользователи рунета увидели в нем сразу несколько знакомых тем. Тут есть абсурдный персонаж, псевдосоветская эстетика, нейросетевые ролики и ирония над шаблонными фразами из ИИ-озвучки. Под словом «Черемша» понимают несуществующее животное. Оно выглядит как гибрид зайца и льва. У существа тело кролика и морда хищника. Под изображением стоит подпись «Черемша». Со временем этот образ перерос в целую мем-вселенную со своим лором, шутками и повторяющимися деталями.
Что такое мем «Черемша»В центре шутки стоит черно-белая картинка странного зверя. У него серое тело зайца и голова льва. Ни в природе, ни в советской истории такого животного не было. Однако интернет быстро придумал для него биографию. По мем-лору советские ученые якобы вывели Черемшу в 1962 году. Для этого они будто бы проводили эксперименты со стекловатой в секретном НИИ. Абсурд здесь играет главную роль. Чем нелепее звучит история, тем лучше она работает как мем. Отдельную жизнь получило и произношение названия. В роликах нейросети часто ставят ударение на второй слог и говорят «черЕмша». Такая деталь только усилила комический эффект.
Откуда взялся образ ЧеремшиХотя мем тесно связан с ИИ-контентом, сам персонаж появился не благодаря нейросети. Первый образ создал человек. Источник изображения — французский арт-аккаунт Les Créatonautes. В ноябре 2020 года авторы опубликовали фото существа с телом зайца и головой льва. Они попросили подписчиков придумать имя в комментариях. Тогда название не закрепилось. Картинка осталась просто необычным арт-экспериментом. Через пять лет кто-то нашел это изображение снова. Пользователь сделал его черно-белым и добавил подпись «Черемша». После этого фото разошлось по русскоязычному интернету. В 2025 году картинка начала активно расходиться по мемным пабликам и коротким видео.
Почему мем связали с СССР и нейророликамиПочти одновременно с ростом популярности картинки в TikTok набрал силу другой тренд. Пользователи массово публиковали ИИ-видео в стилистике советской хроники. Такие ролики показывали вымышленный СССР через набор простых образов. В кадре часто появлялись обшарпанные квартиры, бедный быт, строгие лица и странно уютный закадровый голос. Именно в эту среду отлично вписалась Черемша. Персонаж выглядел так, будто пришел из абсурдной версии прошлого. В роликах его часто представляли как домашнего любимца. Иногда авторы называли его котом. В других сюжетах зверь заменял полезный прибор. Он мог «помогать» с рецептами, отвечать на вопросы или выполнять роль умной колонки в советской квартире.
«В Советском Союзе нормальных подушек не было. Все спали на Черемше», «В Советском Союзе вместо флешки Черемша запоминал информацию и пересказывал. Флешек нет, а Черемша был ходячим носителем», «В Советском Союзе нормальных шапок не было. Поэтому носили Черемшу. Светка надевала Черемшу на голову и говорила: "Зато тепло. Вся Европа завидует!"» — говорилось в шуточных роликах.
К апрелю 2026 года оба тренда соединились. С одной стороны, интернет уже знал картинку с гибридом льва и зайца. С другой, аудитория привыкла к нейросетевым видео о суровых буднях в СССР. В итоге Черемша стала идеальным героем для такого формата. Одним из заметных источников волны стал TikTok-аккаунт Soviet Life Stories. Он публиковал сгенерированные ролики о «счастливой» советской жизни. На этом фоне мем получил новую аудиторию и быстро вышел за пределы узких пабликов.
Кроме того, пользователи соцсетей сгенерировали фейковые черно-белые фотографии, которые были призваны доказать существование этого зверя в советские годы
Почему фраза «тихо, не спеша, без суеты» стала мемомПопулярность Черемши связана не только с картинкой. Большую роль сыграла типичная манера ИИ-озвучки. В ней голос часто повторяет одну мысль разными словами. Из-за этого текст звучит одновременно важно и бессмысленно. Так в мемную культуру вошла фраза «тихо, не спеша, без суеты». Пользователи быстро заметили этот прием. Затем они начали иронизировать над ним в комментариях, пародиях и новых роликах. Позже сформировался целый набор узнаваемых клише. В таких видео люди якобы делали все «медленно, но верно». Еще звучали обороты вроде «с мягкой уверенностью», «с теплой тишиной внутри», «почти неслышно» и «с легкой улыбкой». Авторы добавляли похожие фразы снова и снова. Именно эта избыточность и сделала их смешными.
Почему Черемша стала феноменом рунетаУ этого тренда сразу несколько причин успеха. Во-первых, сам персонаж выглядит странно и запоминается с первого взгляда. Во-вторых, мем попал в момент, когда аудитория уже устала от однотипных нейророликов и начала смеяться над их штампами. В-третьих, образ легко адаптировать под любой сюжет. Черемша хорошо работает как герой короткого видео. Она подходит для абсурдной истории, пародии и фейковой «хроники». Пользователи быстро подхватили этот шаблон. Затем они начали создавать новые вариации, где существо живет в коммуналке, помогает на кухне или участвует в секретных советских экспериментах. Еще одна причина успеха — сочетание узнаваемого и нелепого. Псевдосоветская эстетика кажется знакомой. При этом гибрид зайца и льва полностью разрушает серьезный тон. На этом контрасте и держится шутка.
В целом у мема про Черемшу практически не нашлось хейтеров — немногочисленные критики ругали новый тренд лишь за отсутствие смысла, обвиняя при этом молодое поколение в недостатке интеллекта. Видеоролики с «Черемшой» залетают на несколько миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.