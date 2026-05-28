Нутрициолог назвала опасность любимого соуса россиян

28 мая 2026, 13:38

Нутрициолог Панова: в майонезе много калорий, но мало пользы

28 мая принято считать днем рождения майонеза. Этот соус любят не только в России, но и по всему миру. Его добавляют в салаты, выпечку, горячие блюда. Однако диетологи бьют тревогу, утверждая, что внутри продукта мало полезных нутриентов, но много калорий.





Нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Радио 1» заявила, что жиры и сахар, содержащиеся в майонезе, буквально «отключают» рецепторы насыщения.





«Мозг не получает сигнал «стоп», и вы можете съесть порцию в два-три раза больше обычной. Особенно опасны готовые соусы из магазина. В майонезе производители используют дешевые растительные масла и стабилизаторы», — сказала она.

«Давайте сравним: овощной салат (огурцы и помидоры) — это примерно 50 килокалорий, добавляем в них ложку майонеза — и уже 230 килокалорий. Даже лимонный сок с маслом добавляет 180 калорий. Майонез — самый калорийный соус, внутри которого нет полезных свойств», — отметила нутрициолог.