Нутрициолог назвала опасность любимого соуса россиян

Нутрициолог Панова: в майонезе много калорий, но мало пользы
28 мая принято считать днем рождения майонеза. Этот соус любят не только в России, но и по всему миру. Его добавляют в салаты, выпечку, горячие блюда. Однако диетологи бьют тревогу, утверждая, что внутри продукта мало полезных нутриентов, но много калорий.
Нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Радио 1» заявила, что жиры и сахар, содержащиеся в майонезе, буквально «отключают» рецепторы насыщения.
«Мозг не получает сигнал «стоп», и вы можете съесть порцию в два-три раза больше обычной. Особенно опасны готовые соусы из магазина. В майонезе производители используют дешевые растительные масла и стабилизаторы», — сказала она.
По словам эксперта, не стоит требовать от себя невозможного, но лучше строго дозировать порции и оставлять вредные соусы для больших праздников.
«Давайте сравним: овощной салат (огурцы и помидоры) — это примерно 50 килокалорий, добавляем в них ложку майонеза — и уже 230 килокалорий. Даже лимонный сок с маслом добавляет 180 калорий. Майонез — самый калорийный соус, внутри которого нет полезных свойств», — отметила нутрициолог.