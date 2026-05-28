«Не в состоянии справиться»: Врач перечислил методики, помогающие бросить курить

28 мая 2026, 13:35

Врач Дмитриев: бросать курить в одиночку — неэффективно

Фото: iStock/artisteer

«Завяжу с понедельника» — эту фразу произносили миллионы курильщиков. Но статистика неумолима: самостоятельно справляются с зависимостью лишь 5% из них. Остальные возвращаются к сигаретам, сталкиваясь с раздражительностью, бессонницей и диким желанием «затянуться».





Заместитель главного врача Московского областного клинического наркологического диспансера Александр Дмитриев в беседе с «Радио 1» заявил, что бросать курить в одиночку — неэффективно.





«Бросают курить самостоятельно лишь около 5% от всех курящих. Если вы или ваши близкие понимаете, что не в состоянии справиться с зависимостью самостоятельно, мы рекомендуем не стесняться обращаться к врачам за помощью. Первый шаг — визит к наркологу по месту жительства», — сказал он.

«На первом приёме врач проводит обследование, которое включает опрос, оценку статуса курения. Мы проводим тест Фагерстрёма, который позволяет оценить степень никотиновой зависимости. Чем выше итоговый балл, тем сильнее зависимость», — объяснил специалист.

Какие методы лечения применяются:

Никотинзаместительная терапия (пластыри, ингаляторы, спреи, таблетки для рассасывания): она удваивает шансы на успех, но у препаратов есть противопоказания и возможны побочные эффекты, поэтому строго по назначению врача.

она удваивает шансы на успех, но у препаратов есть противопоказания и возможны побочные эффекты, поэтому строго по назначению врача. Когнитивно-поведенческая терапия: изменение привычных стереотипов мышления и поведения.

изменение привычных стереотипов мышления и поведения. Мотивационное консультирование: особенно важно на начальном этапе. Полный курс лечения занимает от 6 месяцев до года.

«Врачи допускают рецидивы: срывы случаются, но это не повод опускать руки. Быть всегда на связи со своим доктором — крайне важно», — заверил эксперт.