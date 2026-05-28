«Забудем страшилки»: Садоводам рассказали, как уберечь урожай от майских заморозков

Садовод Туманов: при похолодании урожай замедлит рост, но не умрет

Синоптики пугают дачников Подмосковья аномальным холодом: до конца недели температура будет на 7–8 градусов ниже нормы, а 29 и 30 мая в области столбики термометров опустятся до +6 °C. Стоит ли бежать спасать рассаду или паника преждевременна?





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» призвал выдохнуть и не путать рядовое похолодание с убийственными заморозками.





«Конец мая для Подмосковья — время, когда такие похолодания случаются регулярно, и бояться их не стоит. При похолодании до +6 °C теплолюбивые культуры (помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки) действительно притормозят в росте. Однако это не означает гибель урожая», — заявил он.

«Если очень хочется, растения можно укрыть, но делать это следовало раньше. К тому же большинство дачников и так выращивают томаты и перцы в теплицах или под временными укрытиями. Более того, прохлада даже полезна: она снижает риск грибных болезней вроде фитофторы. Можно сделать временное укрытие: плёночка, дуги, нетканый материал. Но сейчас уже будет теплеть с каждым днём», — сказал Туманов.

«Для растений такой перепад температуры — закалка. Есть даже агротехнический приём, когда рассаду выносят на балкон, чтобы она приспособилась», — объяснил эксперт.