«Чешется и краснеет»: Психолог рассказала, как связаны кожные заболевания с психикой ребенка

02 марта 2026, 19:12

Психолог Григорьянц: кожный зуд может быть реакцией на отношения в семье

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Если ребенок покрылся сыпью или начал задыхаться, первым делом мы ищем аллерген. Но что делать, если анализы чисты, а реакция возвращается вновь и вновь? Оказывается, причиной может быть подростковый протест или даже развод родителей.





Медицинский психолог НИКИ детства Минздрава Московской области Тамара Григорьянц в беседе с «Радио 1» рассказала, что зуд, крапивница и экзема у детей не всегда являются следствием контакта с шерстью животных или цитрусовыми. Иногда это способ взаимодействия с миром или реакция на гиперопеку.





«Психосоматически дети реагируют на тревоги, на атмосферу нестабильности или гиперопеки в семье. Есть конфликт между тем, что ребенок хочет материнской любви, но боится быть отвергнутым. Или наоборот, он "залюблен", когда мать использует его как щит между собой и внешним миром», — отметила он.

«Если педиатр видит, что проблема возвращается снова и не имеет четкой физической причины, семью обязательно нужно проконсультировать с психологом. Для самых маленьких терапия проходит в игровой форме с включением дыхательных упражнений , а для родителей — это возможность «откопать» и проговорить темы, которые долгое время замалчивались, возвращая здоровье и спокойствие всей семье», — дополнила Григорьянц.