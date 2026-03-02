В России оценили риски массового заражения оспой обезьян
Врач Рублева: Риск массового заражения оспой обезьян в России остается низким
Оспа обезьян передается при взаимодействии с животными, укусах, царапинах и приготовлении пищи. Об этом рассказала главный врач сети клиник «Инстамед», эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева.
Она уточнила, что центром распространения оспы обезьян по-прежнему остаются африканские страны. Заболевание может протекать в легкой, бессимптомной и в тяжелой формах, а инкубационный период составляет от двух до двадцати дней.
«Основными симптомами в начале болезни являются слабость, повышение температуры, головная и мышечная боли, вздутие лимфатических узлов. Через несколько дней появляется сыпь, прежде всего на ступнях и ладонях, потом она распространяется на другие участки тела», — уточнила Рублева в разговоре с RuNews24.ru.
Она добавила, что на сегодняшний день риск массового заражения оспой обезьян в России остается низким. Тем не менее врач призвала соблюдать правила личной гигиены, особенно при посещении стран, где есть высокий риск заражения этой инфекцией, а при первых признаках болезни сразу обращаться ко врачу.