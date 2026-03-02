У москвича из прямой кишки извлекли толкушку для картофеля
В Москве 52-летний мужчина попал в больницу с толкушкой для картофеля в заднем проходе. Об этом пишет mk.ru.
Происшествие случилось на юге города. Когда домочадцы уснули, москвич решил провести необычный опыт и ввёл себе в прямую кишку картофелемялку. Приспособление легко проникло внутрь, однако самостоятельно извлечь его мужчина не смог.
Некоторое время он пытался справиться с проблемой сам, но в итоге разбудил родных. Объяснять, что именно случилось, потерпевший не стал, ограничившись туманными формулировками. Окружающие быстро поняли, что без врачей не обойтись.
В больнице медики извлекли инородный предмет с помощью специальных манипуляций, операция не понадобилась. Специалисты предполагают, что причиной необычного поступка стало весеннее обострение.
