У москвича из прямой кишки извлекли толкушку для картофеля

02 марта 2026, 17:02

Врачи в Москве достали у мужчины из заднего прохода картофелемялку

Фото: Istock/cergeus

В Москве 52-летний мужчина попал в больницу с толкушкой для картофеля в заднем проходе. Об этом пишет mk.ru.