Россиянин получил перелом полового органа во время соития
32-летнего мужчину госпитализировали после того, как у него диагностировали перелом полового органа. Об этом пишет Regions.
Россиянин обратился в больницу Орехово-Зуево с жалобами на боль, отек и гематомы в паховой области. При осмотре врачи обнаружили у пострадавшего перелом, полученный во время полового акта.
Медики не стали терять времени, поскольку промедление могло привести к необратимым последствиям для репродуктивной функции пациента. Через час после поступления в больницу мужчине провели операцию, в ходе которой специалисты восстановили целостность органа.
Послеоперационный период прошел без осложнений, боль постепенно исчезла. Уже через месяц россиянин полностью восстановил свои функции. По мнению врачей, быстрое обращение за медицинской помощью сыграло ключевую роль в успешном лечении.
