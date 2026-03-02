Россиянин получил перелом полового органа во время соития

02 марта 2026, 16:35

В Подмосковье прооперировали мужчину, получившего перелом полового органа

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

32-летнего мужчину госпитализировали после того, как у него диагностировали перелом полового органа. Об этом пишет Regions.