Четверговая соль 2026: когда и как приготовить, для чего нужна. Полезные рецепты и обереги от сглаза
В Чистый четверг перед Пасхой женщины убирают дом, пекут куличи, красят яйца и готовят черную соль для освящения в церкви. Её называют четверговой и считают сильным оберегом с целебными свойствами, подобным освящённой вербе или крещенской воде. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Что такое четверговая сольЧетверговая соль — особая пищевая добавка. Её готовят раз в году, в Чистый четверг перед Пасхой. Исторический рецепт включал крупную каменную соль, квасную гущу, ароматные травы и капустные листья. Приготовление происходило в русской печи. Готовый продукт традиционно несли в церковь для освящения вместе с куличами и крашеными яйцами.
Когда появилась четверговая сольВ старину соль продавали крупными кусками. Люди пережигали их в печи, чтобы получить мелкий порошок для удобства. Первое письменное упоминание о черной соли встречается в «Стоглаве». Этот церковный сборник создали в XVI веке. Собор осудил обычай и издал специальное постановление.
Текст документа гласил: «Заповедати в Великий бы четверток порану соломы не палили и мертвых не кликали, и соли бы попы под престол в Великий четверг не клали... понеже такова прелесть еллинская и хула еретическая». Нарушителям грозило отлучение от церкви. Однако народная традиция не исчезла. Обычай укоренился в Костромской, Нижегородской, Ярославской, Московской и Владимирской губерниях. Оттуда практика распространилась в Сибирь. Сегодня этот обряд сохраняет популярность, хотя официальная Церковь его не одобряет.
Для чего нужна черная сольЧерную соль веками считали универсальным средством от недугов. Её добавляли в еду как специю и использовали для пасхальной выпечки. После обжига в ней сохраняются ценные элементы: калий, йод, магний, фосфор, хром. Это делает продукт полезным для организма. Соль придает блюдам особый вкус и аромат. Помимо кулинарных и лечебных свойств, ей приписывали магическую силу. Знахари применяли её в своих снадобьях. Люди верили, что черная соль защищает от злых духов и сглаза.
Кому полезна четверговая сольЧерная соль содержит ценные макро- и микроэлементы. Её могут использовать люди с заболеваниями почек, сердца, гипертонией или гипотонией. Исследования подтверждают: после обжига резко снижается содержание тяжёлых металлов. Уменьшается и доля хлора. Продукт работает как адсорбент. Он очищает кишечник благодаря углероду в составе. Мелкопористый уголь выводит токсины из организма. По своему действию черная соль похожа на активированный уголь.
Как приготовить черную соль — старинный рецептПо традиции четверговую соль готовит женщина. Хозяйка встает рано утром, убирает весь дом, приводит себя в порядок и начинает приготовление. Этот ритуал нужно завершить до захода солнца. Один из старых рецептов выглядит так. Крупную соль смачивают водой и смешивают с сухими хлебными крошками. Массу кладут на влажную ткань, плотно заворачивают и помещают в березовый лапоть. Затем его закапывают в печные угли и запекают четыре часа. Сегодня для приготовления понадобится плита и сковорода с толстым дном.
Ингредиенты:
- Крупная пищевая соль — 1 килограмм;
- Ржаная мука — 10 чайных ложек.
- Насыпьте соль в сухую чистую сковороду;
- Добавьте ржаную муку;
- Постоянно помешивая, обжарьте смесь;
- Готовую соль разложите по мешочкам или пакетикам;
- В Великую субботу можно освятить её в церкви, положив в пасхальную корзину.
Простой рецепт на основе квасной гущиСмешайте гущу после брожения сусла с крупной каменной солью. Можно использовать ржаной или бородинский хлеб. На килограмм соли возьмите пять килограммов хлеба. Размоченный хлеб смешайте с солью, поместите в печь или духовку, разогретую до 250 градусов. Запекайте, пока хлеб не почернеет. Готовую массу измельчите и просейте через сито. Оставшуюся соль пересыпьте в банки и используйте вместо обычной.
Как изготовить оберег из четверговой солиОберег из черной соли создавали с особым заговором. В полотняный мешочек насыпали прокаленную соль и шептали особые слова. Хозяйки приговаривали: «Черной солью очищаюсь, божьим именем защищаюсь. Все, кто беды на меня насылает, с моего пути исчезает. Ключ. Замок. Язык». После этого мешочек перевязывали красной лентой. Его носили на груди, в кармане или хранили дома за иконами как святыню.
Традиции использования оберега
- Щепотку четверговой соли добавляли в купель новорожденному. Это помогало ребенку расти здоровым и крепким;
- Если малыш капризничал или болел, ему на язык клали крупинку черной соли от сглаза;
- Солонку с такой солью ставили в центр стола. Этот ритуал привлекал в дом достаток;
- Перед дальней дорогой маленькую подушечку с четверговой солью крепили на одежду. Она защищала от бед в пути;
- Девушки солили воду для утреннего умывания. Это сохраняло и продлевало красоту;
- Если между мужем и женой случалась ссора, в супружескую постель клали небольшую подушечку с солью. Это помогало быстро помириться;
- Чтобы удача сопутствовала семье, а зло обходило стороной, соленый оберег рассыпали по углам дома, во дворе и в хозяйственных постройках.