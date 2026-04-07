Четверговая соль 2026: когда и как приготовить, для чего нужна. Полезные рецепты и обереги от сглаза

В Чистый четверг перед Пасхой женщины убирают дом, пекут куличи, красят яйца и готовят черную соль для освящения в церкви. Её называют четверговой и считают сильным оберегом с целебными свойствами, подобным освящённой вербе или крещенской воде. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».



Что такое четверговая соль

Четверговая соль — особая пищевая добавка. Её готовят раз в году, в Чистый четверг перед Пасхой. Исторический рецепт включал крупную каменную соль, квасную гущу, ароматные травы и капустные листья. Приготовление происходило в русской печи. Готовый продукт традиционно несли в церковь для освящения вместе с куличами и крашеными яйцами.

Когда появилась четверговая соль

В старину соль продавали крупными кусками. Люди пережигали их в печи, чтобы получить мелкий порошок для удобства. Первое письменное упоминание о черной соли встречается в «Стоглаве». Этот церковный сборник создали в XVI веке. Собор осудил обычай и издал специальное постановление.

Текст документа гласил: «Заповедати в Великий бы четверток порану соломы не палили и мертвых не кликали, и соли бы попы под престол в Великий четверг не клали... понеже такова прелесть еллинская и хула еретическая». Нарушителям грозило отлучение от церкви. Однако народная традиция не исчезла. Обычай укоренился в Костромской, Нижегородской, Ярославской, Московской и Владимирской губерниях. Оттуда практика распространилась в Сибирь. Сегодня этот обряд сохраняет популярность, хотя официальная Церковь его не одобряет.

Для чего нужна черная соль

Черную соль веками считали универсальным средством от недугов. Её добавляли в еду как специю и использовали для пасхальной выпечки. После обжига в ней сохраняются ценные элементы: калий, йод, магний, фосфор, хром. Это делает продукт полезным для организма. Соль придает блюдам особый вкус и аромат. Помимо кулинарных и лечебных свойств, ей приписывали магическую силу. Знахари применяли её в своих снадобьях. Люди верили, что черная соль защищает от злых духов и сглаза.

Кому полезна четверговая соль

Черная соль содержит ценные макро- и микроэлементы. Её могут использовать люди с заболеваниями почек, сердца, гипертонией или гипотонией. Исследования подтверждают: после обжига резко снижается содержание тяжёлых металлов. Уменьшается и доля хлора. Продукт работает как адсорбент. Он очищает кишечник благодаря углероду в составе. Мелкопористый уголь выводит токсины из организма. По своему действию черная соль похожа на активированный уголь.

Как приготовить черную соль — старинный рецепт

По традиции четверговую соль готовит женщина. Хозяйка встает рано утром, убирает весь дом, приводит себя в порядок и начинает приготовление. Этот ритуал нужно завершить до захода солнца. Один из старых рецептов выглядит так. Крупную соль смачивают водой и смешивают с сухими хлебными крошками. Массу кладут на влажную ткань, плотно заворачивают и помещают в березовый лапоть. Затем его закапывают в печные угли и запекают четыре часа. Сегодня для приготовления понадобится плита и сковорода с толстым дном.

Ингредиенты:
  • Крупная пищевая соль — 1 килограмм;
  • Ржаная мука — 10 чайных ложек.
Способ приготовления:
  • Насыпьте соль в сухую чистую сковороду;
  • Добавьте ржаную муку;
  • Постоянно помешивая, обжарьте смесь;
  • Готовую соль разложите по мешочкам или пакетикам;
  • В Великую субботу можно освятить её в церкви, положив в пасхальную корзину.

Простой рецепт на основе квасной гущи

Смешайте гущу после брожения сусла с крупной каменной солью. Можно использовать ржаной или бородинский хлеб. На килограмм соли возьмите пять килограммов хлеба. Размоченный хлеб смешайте с солью, поместите в печь или духовку, разогретую до 250 градусов. Запекайте, пока хлеб не почернеет. Готовую массу измельчите и просейте через сито. Оставшуюся соль пересыпьте в банки и используйте вместо обычной.

Как изготовить оберег из четверговой соли

Оберег из черной соли создавали с особым заговором. В полотняный мешочек насыпали прокаленную соль и шептали особые слова. Хозяйки приговаривали: «Черной солью очищаюсь, божьим именем защищаюсь. Все, кто беды на меня насылает, с моего пути исчезает. Ключ. Замок. Язык». После этого мешочек перевязывали красной лентой. Его носили на груди, в кармане или хранили дома за иконами как святыню.

Традиции использования оберега

  • Щепотку четверговой соли добавляли в купель новорожденному. Это помогало ребенку расти здоровым и крепким;
  • Если малыш капризничал или болел, ему на язык клали крупинку черной соли от сглаза;
  • Солонку с такой солью ставили в центр стола. Этот ритуал привлекал в дом достаток;
  • Перед дальней дорогой маленькую подушечку с четверговой солью крепили на одежду. Она защищала от бед в пути;
  • Девушки солили воду для утреннего умывания. Это сохраняло и продлевало красоту;
  • Если между мужем и женой случалась ссора, в супружескую постель клали небольшую подушечку с солью. Это помогало быстро помириться;
  • Чтобы удача сопутствовала семье, а зло обходило стороной, соленый оберег рассыпали по углам дома, во дворе и в хозяйственных постройках.

Сила четверговой соли против приворота

В народе считали, что черная соль может снять приворот. Для этого чайную ложку соли растворяли в литре чистой родниковой воды. Раствор выпивали в течение получаса. Возникшая после этого тошнота указывала на положительное действие. Процедуру повторяли каждый день. Она продолжалась до тех пор, пока тошнота не прекращалась. Это означало, что приворот снят.
Дарья Осипова

