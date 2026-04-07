Больницы Подмосковья получили с начала года более 30 новых аппаратов ЭКГ
32 современных аппарата для проведения электрокардиографии (ЭКГ) передали больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
ЭКГ является одним из главных методов выявлениях сбоев в работе сердечно-сосудистой системы.
«В наши больницы с начала 2026 года поступили уже 32 новых аппарата ЭКГ на сумму свыше 17,2 млн рублей. До конца года передадим медучреждениям ещё 108 единиц такого оборудования», — завил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Аппараты ЭГК получили Шаховская, Раменская, Ногинская, Истринская и другие больницы. Закупка современного медоборудования ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.